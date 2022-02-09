金門國中生男女飛毛腿 備戰全中運盼創佳績

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金門縣金寧中小學8年級生黃豐名（右2）、9年級生楊靜雅（左2）是金門近年被看好的快腿，2人正備戰港都盃田徑錦標賽，並將挑戰4月的全國中等學校運動會，校長陳雅蘭（右）、教練許仲宇（左）幫忙加油集氣。中央社記者黃慧敏攝 111年2月9日

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣金寧中小學今天指出，8年級生黃豐名、9年級生楊靜雅是金門近年被看好的快腿，2人正備戰月底港都盃田徑錦標賽，並挑戰4月全台中學生最大賽會─全國中等學校運動會。

金寧中小學田徑教練許仲宇接受中央社記者專訪表示，黃豐名在國小5年級時就常到國中部觀看田徑隊練習，小學畢業接受測驗時，肌臂耐力特別好，是天生的田徑好手，黃豐名小六暑假開始跟著國中田徑隊練習，他還幫黃豐名取了個「大黃蜂」綽號。

他說，經過2年多訓練，黃豐名這「大黃蜂」果真交出亮眼成績單，包括金門縣110學年度中小學田徑錦標賽勇奪800公尺、1500公尺雙料第1名，1500公尺更破了大會紀錄。

許仲宇指出，黃豐名接著在新北市城市盃田徑賽的這2項目分獲第2、第4，其中800公尺還以2分5秒31創下個人最佳成績；去年11月初全國中等學校田徑錦標賽中，黃豐名1500公尺還跑出個人最佳成績4分28秒。

黃豐名接受中央社記者訪問時表示，剛加入田徑隊時，沒有想會有什麼成績，「傻傻地練」，經過台灣大大小小比賽，覺得如果再努力一點，就可以與台灣選手一樣好了，甚至超越他們。

黃豐名說，比賽時會專注每個動作，但不會去想成績，因為如果想了，會讓自己緊張，反而跑不好。

許仲宇表示，黃豐名是繼目前就讀台灣師範大學陳彥維以來，金門跑得最快的國中生；至於楊靜雅，她專攻400公尺與800公尺，去年勇奪縣中小學田徑賽這2個項目冠軍，是被看好的女飛毛腿。

楊靜雅告訴中央社記者，她從小就很喜歡運動，上國中跑出一點成績後，對跑步越來越有興趣，開始關注與自己同項目的選手，會想要跟她們一樣強，開始有了目標及動力堅持跑步。

她說，跑步前都會自訂秒數，就算再累也要努力跑完，「練了這麼久，就是為了每場比賽」。

許仲宇表示，楊靜雅既認真又自律，作息正常不熬夜，讓體能隨時保持在最佳狀態。

金門縣金寧中小學校長陳雅蘭指出，黃豐名除了長跑，還擅長熱舞及扯鈴，是不可多得的全能學生；黃豐名及楊靜雅都計劃高中就讀體育班，未來能朝職能治療師或營養師發展。

黃豐名、楊靜雅2人現正加緊練習， 衝刺月底的港都盃全國田徑錦標賽，並把港都盃視為4月全中運會的前哨戰。許仲宇表示，全中運是年度盛事，達標雖不容易，但黃豐名很有長跑天分，沒想到成績突飛猛進，提前在今年進軍全中運。

楊靜雅表示，她期許在全中運能跑出前8。

黃豐名希望能拿到前3，甚至第1，他說，一直謹記教練所言「如果你不認真做這件事，代表你沒有很想要；但如果你很想要，你就會付出心血。」（編輯：戴光育）1110209

金寧中小學田徑教練許仲宇9日表示，8年級生黃豐名（前中）國小時就常到國中部看田徑隊練習，小學畢業接受測驗時，肌臂耐力特別好，感覺就是天生田徑好手，小六暑假開始跟著國中田徑隊練習；許仲宇還為他取了個綽號「大黃蜂」，今年即將進軍全中運。（許仲宇提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年2月9日