桃園本土加0 日翊物流群聚案增2確診列新北彰化

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府表示，桃園今天無新增本土確診案，也沒有相關個案公共場所足跡，至於指揮中心公布日翊物流新增2例，分別列於新北市及彰化縣，都是居隔期間二次採檢轉陽性。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布日翊物流公司新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，為先前確診員工案19029的親戚，過年期間因到桃園聚餐匡列居家隔離，其中案19402為40多歲男性，居住於新北市，在新北市居家隔離期間安排二次採檢陽性。

至於案19423為40多歲女性，平時居住於彰化縣，為年節期間到桃園市聚餐匡列接觸者，衛生單位在居隔期間安排二次採檢，個案出現喉嚨不適症狀安排就醫確診，社區風險較低，目前收治於桃園市的醫療院所隔離治療。

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衞生局聲明表示，有關苗栗縣政府公布日翊物流2名家屬確診個案，為昨天增加6例確診個案中的案19347和案19359，並非今天新增的個案，2人為兄弟關係，2日起已在桃園市進行居家隔離。

新聞處長詹賀舜指出，桃園市今天無相關個案公共場所足跡，但民眾如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110209