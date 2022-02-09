高中畢旅照辦家長擔憂 北市府：加強防疫仍可出發

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）COVID-19本土疫情嚴峻，不過台北市中山女高、成功等高中仍將在下週舉辦畢業旅行，引發擔憂。台北市教育局表示，原則上希望延後辦理，但若經家長、老師等開會同意並加強防疫後，仍可出發。

根據「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，2月底前各級學校畢業旅行及校外教學原則上暫停或延期辦理，3月起應先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議取得共識，落實並加強防疫措施才能進行。

不過，中山女高、成功高中及建國中學等校將在下週如期舉辦畢業旅行，引發部分家長擔憂，同學旅遊回來後仍要一起上課，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株傳染力強又有潛伏期，且多數無症狀，恐釀校園群聚感染，盼校方取消。

台北市教育局副局長陳素慧接受中央社記者電訪表示，原則上呼籲學校延後或暫停各項校外教學活動，但若經過家長、教師等開會討論後決議仍要前往，就必須加強防疫、避開疫情熱區，且給予學生不參與的權利。

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中山女高說明，校方在昨天依照教育局程序與家長、導師和學生代表開會討論，經過表決後決定按照原定期程出發，但將與旅行社保持密切聯繫，依照疫情變化滾動式修正。

成功高中校長孫明峯指出，今天中午邀請家長、導師與學生代表開會討論，最後以40票同意、4票不同意的結果決定照常舉辦畢旅，不過將配合防疫加強清消，且調整行程避開疫情較嚴峻的高雄，用餐以一人一份個別化方式處理，並保留但書，若疫情有特別變化，不排除取消辦理。（編輯：卞金峰）1110209