已出售顏家豪宅大門貼限拆公告 中市府依例提醒

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）前國民黨立委顏寬恒位於沙鹿豪宅有違建並占用國有地，年前豪宅已出售。台中市政府今天在大門張貼限期拆除、改善的公告，市府表示，依往例張貼拆除公告，再次提醒違建人。

顏寬恒在參選台中市第2選區立委補選期間，爆出包括南屯招待所、沙鹿豪宅莊園有違建及占用國有土地事實，其中南屯招待所違建部分已自行完成拆除。顏家在農曆年前將沙鹿豪宅出售，產權完成移轉。

顏家沙鹿豪宅在台中市都市發展局複查後，包含地下室1層、屋前雨遮、天井封閉、垂直增建1層、圍牆等部分認定屬違建，1月21日開立違章建築認定通知書，並依程序通知所有權人於14天內改善。都發局今天派員前往豪宅大門張貼限期2月13日自行拆除、改善。

都發局長黃文彬晚間接受中央社記者採訪表示，張貼公告是提醒違建人在期限內改善，以往其他違建也都會張貼。佔用國有地承租部分，國產署會勘後確定，行文市府要求2月13日自行拆除、改善。

黃文彬指出，1月底已寄發違章建築通知單、處份書，承租人也前來陳述，承租前即有地上物存在。將依據違反都市計畫法規定，開罰新台幣6萬至30萬。

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顏家雖在農曆年前已將豪宅出售，市府將處分移轉給建物所有人，但違章建築認定內容不受影響。黃文彬表示，現任屋主必須在期限內自行拆除、改善。

據了解，顏家沙鹿豪宅門牌設在沙鹿區自立路，是由顏寬恒的媽媽等家人居住，建地約130坪，保護區則有770坪。由於工班評估拆除時間可能要半年之久，選舉已落幕，但外界及市府仍緊盯違建拆除進度，顏家以一半的價格約新台幣4500萬元出售。（編輯：卞金峰）1110209