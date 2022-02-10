林口公車轉運站啟用 即起3個月享降一段票優惠
2022/2/10 13:33（2/10 13:41 更新）
新北市長侯友宜（前右）10日視察林口公車轉運站，仔細聆聽工作人員簡報。（新北市政府交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月10日
（中央社記者沈佩瑤新北10日電）為紓解林口交流道周邊壅塞，新北市府闢建林口公車轉運站，增開920副等4條快速公車路線。新北市長侯友宜今天上午宣布，即起3個月，搭乘這4條快速公車路線，享降一段票優惠。
侯友宜上午視察林口公車轉運站後接受媒體聯訪指出，林口的人口越來越多，林口交流道也碰到很多瓶頸，儘管增設南出和北入交流匝道已獲行政院核定，但要到民國114年才能夠完工。
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侯友宜表示，為讓林口的市民朋友不管到桃園或台北，都能夠快速銜接捷運等大眾運輸，闢建林口公車轉運站，並新增4條快速公車路線，去年10月15日起試營運，今天正式啟用；即起3個月，民眾搭乘就享降一段票優惠。
市府交通局運輸管理科長林詩欽接受中央社記者電話訪問表示，即日起至5月13日，凡搭乘920副、937副、966副及967副等4條快速公車路線，享降一段票優惠，屆時視成效評估是否延長。（編輯：陳清芳）1110210
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