不讓香客聞臭味 嘉縣將淨化六腳大排新港段水質

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣六腳大排新港段散發惡臭，香盛期到新港奉天宮的進香客都要掩鼻而過，縣府耗資新台幣6500萬要在新港興建水質淨化場降低臭味，今天動土，預計明年1月完工試營運。

嘉義縣今天舉辦六腳大排新港段水質改善工程祈福動土典禮，縣長翁章梁、立委陳明文、環保署副署長蔡鴻德、新港鄉長林茂盛等人與會。

翁章梁接受媒體聯訪表示，六腳大排新港段水質不佳、散發惡臭，是因為畜牧廢水、生活污水直接排入造成，此河段鄰近新港公園，每年新港奉天宮香盛期很多香客掩鼻而過，頗有微詞，當地居民則避而遠之。

翁章梁說，縣府因此辦理六腳大排水質改善工程，向環保署爭取4550萬元經費補助，總工程經費6500萬元，由環保局負責發包施工，興建水質淨化場，預計於明年1月完工進行3個月試運轉。

嘉義縣環保局長張根穆說，透過水質淨化場，可將新港段水質由嚴重污染改善到中度至輕度污染，處理後的水會再引入六腳大排，減緩污染情形。

張根穆指出，水質淨化場設置全部地下化，同時美化地上景觀，打造成民眾可以使用的綠地公園。（編輯：陳仁華）1110210