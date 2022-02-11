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北市開學防疫整備到位 持續打滿中學生第2劑疫苗

2022/2/11 15:13
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市在疫情中迎來開學日，教育局長曾燦金表示，疫苗覆蓋率在國中小教職員第2劑為98.7%、中學生BNT第1劑為95%、第2劑79.3%，持續提高中學生第2劑覆蓋率。

台北市長柯文哲、教育局長曾燦金今至景美國小視察開學情況。曾燦金表示，教育局偕同環保局在開學前，已針對291所中小學及幼兒園的公共區域和校園內部清消。

此外，北市國中小教職員第2劑的覆蓋率為98.7%，中學生在BNT的覆蓋率部分，第1劑約為95%，第2劑也有79.3%，在校園的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫準備上，北市已經大致完成，持續針對中學生第2劑的覆蓋率打好打滿。

景美國小師生今天開學日皆戴口罩，並按體溫量測動線進入校園後，市府與校方、家長會等準備「虎哩平安」、「虎哩健康」、「虎哩Happy」等虎年祝福小卡，祝福孩子順利圓滿。

教育局表示，各校開學前已備齊各項防疫物資，以景美國小為例，教師疫苗第2劑接種率達100%，全校師生防疫隔板備妥率達100%（國小700組、幼兒園128人份）、28萬份快篩劑、酒精96.5公升、成人口罩2750個、兒童口罩6750個、漂白水37公升。

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由於本土疫情還在持續，是否影響下週北市「微解封」，柯文哲表示，7日年假結束、民眾返北，以病毒潛伏期2至4天估計，觀察到今天就對疫情心裡有數，如果週末狀況平穩，那下週一就會宣布15日起微解封。

柯文哲重申，這就是新常態的生活態度，「心中有個期待，但是隨時應變」，也因為小學生還不能打疫苗，因此北市微解封會從國中開始，國小校園就不對外開放。（編輯：李錫璋）1110211

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