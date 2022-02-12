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花蓮縣府獲核定增11處文建站 增站數全國最高

2022/2/12 11:27
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣政府推動原住民長照服務，輔導各原民社團提報計畫向原住民族委員會爭取經費設置文建站，縣府表示，共獲核定11站，增站數全國第一，將從原本90站增至101站。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村透過新聞稿指出，花蓮地理狹長、年長人口多，長照需求急迫，縣府積極輔導、協助各原民社團爭取設站，透過說明會鼓勵提案單位儘量設址在公共空間，經縣府初審後，與全國共99案競爭。

原民處指出，原民會日前公布全國文建站新增數44站，其中花蓮縣核定11站，增站數全國第一，獲得核定鄉鎮分別為秀林鄉、卓溪鄉、吉安鄉、光復鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉及玉里鎮。

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陳建村指出，因應部落長者需求，文建站提供營養餐食、心靈療癒、健康操帶動唱等動、靜態文康活動，工作人員提供不定時關懷訪視及電話問安，透過輔導在地立案社團執行，優先補助偏遠、資源缺乏的部落為優先補助對象。

原民處指出，目前全縣207個部落，文健站布建率目前約49%，仍有很大的成長空間；縣府也繼續爭取花東基金挹注賽普長者照顧站7站，為部落長者提供完善照顧。（編輯：謝雅竹）1110212

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