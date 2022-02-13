加碼送首年寵物保險 竹市鼓勵認養成貓浪狗

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新竹市政府為提升民眾認養意願，除既有驅蟲、預防注射與絕育服務外，13日宣布加碼提供首年寵物保險，可享1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償等。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）為提升民眾認養意願，新竹市長林智堅今天宣布，除既有驅蟲、預防注射與絕育服務外，今年加碼提供認養成貓及浪狗皆送首年寵物保險，給予毛孩最好保障。

根據新竹市政府今天發布的新聞稿，林智堅表示，為提升浪浪安置照護福祉，動物收容改建升級為動保園區，目前收容約180隻浪犬、60隻浪貓，提供浪浪優質安置照護環境，也成為民眾參訪及動物保戶推廣最佳場域。

林智堅說，民眾在竹市認養浪貓、浪狗，原本就享有驅蟲、預防注射與絕育服務，此次再加碼提供首年寵物保險，可享1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償、侵權責任保險、寵物遺失協尋廣告費用等。

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新竹市動物保護及防疫所所長楊家民告訴中央社記者，近兩年的貓狗認養率約為新進動物數量的5成，成效還算不錯，此次加碼提供首年寵物保險，是希望讓貓狗們能有更多醫療保障，也減輕飼主負擔。

楊家民指出，為讓浪浪被認養後得到良好生活環境，園區制訂嚴謹認養規定，飼主須年滿20歲，未滿20歲民眾須由成人陪同，並共同完成飼主責任教育課程及審核。（編輯：陳清芳）1110213