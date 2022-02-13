更多編輯台推薦新聞：
彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機
國際

彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景
文化

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋
生活

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北設計師確診感染源待釐清 曾回高雄過年
首頁 / 地方

加碼送首年寵物保險 竹市鼓勵認養成貓浪狗

2022/2/13 13:25（2/13 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市政府為提升民眾認養意願，除既有驅蟲、預防注射與絕育服務外，13日宣布加碼提供首年寵物保險，可享1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償等。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月13日
新竹市政府為提升民眾認養意願，除既有驅蟲、預防注射與絕育服務外，13日宣布加碼提供首年寵物保險，可享1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償等。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）為提升民眾認養意願，新竹市長林智堅今天宣布，除既有驅蟲、預防注射與絕育服務外，今年加碼提供認養成貓及浪狗皆送首年寵物保險，給予毛孩最好保障。

根據新竹市政府今天發布的新聞稿，林智堅表示，為提升浪浪安置照護福祉，動物收容改建升級為動保園區，目前收容約180隻浪犬、60隻浪貓，提供浪浪優質安置照護環境，也成為民眾參訪及動物保戶推廣最佳場域。

林智堅說，民眾在竹市認養浪貓、浪狗，原本就享有驅蟲、預防注射與絕育服務，此次再加碼提供首年寵物保險，可享1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償、侵權責任保險、寵物遺失協尋廣告費用等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新竹市動物保護及防疫所所長楊家民告訴中央社記者，近兩年的貓狗認養率約為新進動物數量的5成，成效還算不錯，此次加碼提供首年寵物保險，是希望讓貓狗們能有更多醫療保障，也減輕飼主負擔。

楊家民指出，為讓浪浪被認養後得到良好生活環境，園區制訂嚴謹認養規定，飼主須年滿20歲，未滿20歲民眾須由成人陪同，並共同完成飼主責任教育課程及審核。（編輯：陳清芳）1110213

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族