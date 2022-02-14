政院撥武德殿周遭土地給高市管理 盼進行整體規畫

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高雄武德殿是全台第一座以原始功能再利用的古蹟，但因主管機關不同，周遭土地缺乏統一規畫；行政院9日核准同意撥給高雄市政府土地管理權，盼能藉此落實古蹟管用合一。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄武德殿是全台第一座以原始功能再利用的古蹟，但因主管機關不同，周遭土地缺乏統一規畫；行政院9日核准同意撥給高市府土地管理權，武德殿可望朝整體文化園區發展。

高雄武德殿於1924年（大正13年）完工，當時為高雄州警察署使用道館，座落鼓山區登山街鼓山國小後方壽山山麓台階，背倚壽山、周遭空曠，前還可鳥瞰哈瑪星街區，場域崇高靜逸。但二戰後武德殿因無人進駐，空間逐漸荒廢；高雄市在1999年指定為古蹟，並在2004年完成本體建築修復、與高雄市劍道文化促進會合作開設劍道課程，成為全台第一座以原始功能再利用之古蹟，也是全台現存武德殿中行政層級最高、年代最早者。

不過，武德殿兩側緊鄰戰後水泥建築、環境雜亂不協調，又因土地屬財政部關務署高雄關管理，缺乏統一規畫、整理。高雄市政府文化局今天透過新聞稿表示，經12年協商，在9日由行政院核准同意撥給高雄市政府武德殿2側土地管理權，盼能藉此落實古蹟管用合一。

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文化局說，高雄市副市長史哲在先前任高雄市文化局長期間，開始推動武德殿朝文化園區完整型態發展，自2010年起著手擴大古蹟保存範圍，將兩側空間納入規畫，期待打開武德殿腹地，形塑完整文化園區的格局。除陸續召開專案小組會議、文資大會，文化局也多次與財政部關務署高雄關討論土地撥用事宜；歷經12年漫長協商，關務署終於同意無償撥用周邊土地給高雄市政府，於2月9日由行政院核准同意撥用。

文化局長王文翠說，武德殿文化園區的落實是興濱計畫2期計畫的亮點，將持續爭取文化部再造歷史現場計畫經費支持。預計移除兩側約40年屋齡的閒置建物，進行綠美化，改善武德殿周邊環境景觀、也延續以武德殿為主體的歷史場域精神。（編輯：黃世雅）1110214