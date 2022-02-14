成功高中廢朝會早自習 黃捷：時間留給未來主人翁

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）台北市成功高中宣布取消強制早自習、廢除朝會，高雄市無黨籍議員黃捷今天在臉書發文表示支持，並呼籲各校也應重新評估早自修與朝會的實施，把時間留給國家未來的主人翁。

高雄女中畢業的黃捷今天在臉書發文表示，自己在求學階段雖領全勤獎，也都很早到校，但早自修時段，除了考試還是考試，完全沒有達到「自修」的目的。

黃捷認為，「早自修」應該是讓學生自己訓練安排時間的能力，要準備課程、補充課外知識、班級安排活動，甚至是睡飽一點，都應該由學生自己決定；若學校無法讓早自修回歸「以學生為主體」就應該廢除，把時間還給學生。

她表示，多次和高市府討論這個議題，高雄市教育局持開放態度，讓各校校務會議自行決定是否取消，但她發現多數學校仍作法保守；也接過陳情，有師生因為早自修、朝會時段缺席是否記警告引發爭議。

黃捷說，成功高中是很好的先例，呼籲各校也應重新評估早自修與朝會的實施，把時間留給國家未來的主人翁。

台北市立成功高中上學期廢除遲到記警告規定後，這學期進一步在校務會議中通過取消強制早自習、廢除朝會；學生每天上午8時10分前到校即可，但每天上午7時30分到8時的原早自習時間仍開放學生提早到校學習。（編輯：孫承武）1110214