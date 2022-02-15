嘉市首例公辦都更簽約 建立購物消費住商複合區

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嘉義市民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新15日舉行簽約儀式，這是嘉義市首例，市長黃敏惠（前右3）、內政部營建署長吳欣修（前右4）等人出席。中央社記者黃國芳攝 111年2月15日

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新今天舉行簽約，這是嘉義市首例，業者將投資新台幣逾23億元，預計113年開工，建立休閒運動、購物消費的住商複合區。

嘉義市首例公辦都更今天在市府舉行簽約儀式，由市長黃敏惠與國城建設集團總裁洪平森共同出席，與會貴賓包括內政部營建署長吳欣修等。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，民族國小西側土地包括教育部、國有財產署、嘉義縣市政府及民宅等，經20多年努力，終於完成整合，這是嘉義市首例公辦都市更新，也是中彰嘉雲第1件公辦都更。

黃敏惠指出，市府透過公平公開程序，與得標廠商國城建設集團簽約，辦理公辦都市更新，未來完成鐵路高架化，嘉義市城市發展就更加進步，並朝向西部走廊的新都心大步邁進，同時也是雲嘉南觀光休閒的消費中心。

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吳欣修表示，第1件公辦都市更新案件都是最困難，也考驗地方政府整合能力；這件公辦都更不簡單在於包括不同土地權屬者能共同整合，甚至也有私有地及占用戶，但經市府不斷努力，慢慢化解民眾疑慮，並讓民眾了解公辦都更的優點。

洪平森表示，這件公辦都更將投資逾23億元，預計民國113年開工，117年完工；公辦都更基地定位為「樂活嘉園」，將建立一個滿足全齡居民休閒運動、居住創業、購物消費，同時呼應周邊文教設施發展活動的住商複合區。（編輯：陳仁華）1110215