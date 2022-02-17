清泉崗產業園區開發案爭議 陳椒華批中市環評寬鬆

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中清泉崗產業園區開發案環評遭爆造假，時代力量立委陳椒華今天質疑開發單位地質鑽探及地下水位量測不實，批評台中市環評審查寬鬆，台中市政府表示，環評書內容主要涉地質鑽探，而非地下水的挖掘。

台中立委第2選區立委補選期間，遭爆環評造假疑雲的台中清泉崗產業園區開發案，陳椒華17日會同台中市環保局前往園區預定地北端近舊庄溪出水口處會勘。

陳椒華指出，清泉崗產業園區案因地處軍事禁限建區，因而擱置多年，依法應開挖至地下20公尺以上，台中市環評審查過於寬鬆，市府應停止環評程序。

陳椒華說，園區預定地北端有舊庄溪上游的出水口，附近理應有地下水，但開發單位僅在枯水期的冬天進行為期7天的地下水位量測，缺乏夏季豐水期的地下水位資料，以有限資料得出「地下20公尺內沒有地下水」的結論太過武斷。

她也說，大肚山的台灣特有亞種環頸雉恐將因此開發案而滅失近2成數量，台中市對維護瀕危物種大開保育倒車，且園區鄰近清泉崗機場，對空軍飛安有影響。

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台中市環保局環境計劃科長陳星勻指出，依據環評報告書，在20公尺下未發現地下水，主要是做地質鑽探，而不是地下水的挖掘，所以探鑽10至20公尺的高度後就停止，也做了觀測並未發現地下水竄出情形。

陳星勻說，所有建築開發行為是落實在法規裡，將由都發局會商國防部相關法令，針對每一棟建築使照的合法性，這部分不需要在環評裡做適時的審查。（編輯：陳仁華）1110217