花蓮食農博覽會 傳遞支持優質在地農產精神

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣政府今天起舉辦為期3天的食農博覽會，近40攤推動食農、食育單位聚集展出，農委會輔導處長陳俊言致詞表示，期盼食農教育向下扎根，樹立良好飲食風範及支持在地農產的精神。

花蓮縣政府農業處今天起至20日在花蓮縣立體育館舉辦全國首場食農博覽會，包括行政院農委會、台灣好基金會、灃食公益飲食文化教育基金會、董氏基金會、黑潮基金會等近40單位出席與參展，展示食農教育教案與互動遊戲。

陳俊言致詞指出，食農教育的精神包括環境永續、食物不浪費、國人免飢餓及推動地產地銷等，需要長期且有制度的推動，目前食農教育法草案正在立法院審查，預計這個會期通過。

陳俊言指出，食農教育法規範各縣市跟中央成立推動會，讓各地都有農產特色及推動方向，讓食農教育能夠向下扎根落實；事實上國產加工品、水果品質不輸進口貨，希望透過大家努力，傳遞選用國產作物、加工品的觀念，一起支持台灣農業。

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開幕活動中，包括英國推行學校膳食計畫（School Food Plan）的亨利．丁布比（Henry Dimbleby）及在日本長期推動兒童食育的Kids Kitchen協會透過預錄影片祝賀，其中Kids Kitchen協會也於活動現場設攤，展示食農、食育互動教案。

花蓮縣政府指出，為期3天活動，每天上午9時至下午5時開放進場，展區規劃趣味闖關區，也有參展單位舉辦多場食農講座及親子食育手作料理、揉茶體驗、等DIY體驗活動。（編輯：黃世雅）1110218

花蓮縣政府18日起舉辦為期3天的食農博覽會，農委會輔導處長陳俊言（圖）致詞表示，期盼食農教育向下扎根，樹立良好飲食風範及支持在地農產的精神。中央社記者張祈攝 111年2月18日

花蓮縣政府18日起至20日在花蓮縣立體育館舉辦食農博覽會，日本Kids Kitchen協會也在現場設攤，展示食農、食育互動教案。中央社記者張祈攝 111年2月18日