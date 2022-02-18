二二八連假墾丁訂房慘淡 業者盼回復旅遊補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏18日受訪指出，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，即將到來的二二八連假墾丁蛋黃區住宿率僅6成。中央社記者李卉婷攝 111年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）二二八連續假期即將到來，屏東指標旅遊地區墾丁，目前訂房深受疫情影響，訂房率僅6成，業者期待產官合作，回復去年推出的旅遊補助「五五專案」，帶來商機。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏接受中央社記者訪問指出，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，二二八連假墾丁蛋黃區住宿率僅6成，要是換成疫情之前「早就滿了」。

雖然訂房率無法與疫情前比較，林淑敏說，去年屏東縣政府推出振興觀光宿省千元優惠旅遊補助「五五專案」，旅客在優惠期間入住配合專案的旅宿，房費由業者與屏東縣政府各補助500元，共可省下1000元，當時獲得熱烈回響，也為當地旅宿業者帶來相當大的助益，期盼今年能再回復補助。

墾丁福華渡假飯店指出，相較往年二二八連假訂房狀況，目前只聞其聲不見其人，來電詢問的不少，但實際預定的民眾卻不如以往。

屏東縣交通旅遊處長黃國維說，非常重視所有業者的聲音，也相當重視旅遊產業的困頓，汲取五五專案的精髓，會找尋適當時機推動相關政策。

墾丁歷經寒假低靡的觀光景氣，對此，墾丁福華渡假飯店總經理張積光邀請林淑敏、恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽等單位開會探討振興觀光策略，呼籲政府再次推行觀光補助政策。（編輯：郭諭儒）1110218