安坑輕軌金色塗裝吸睛 展開平面段路線動態測試

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市捷運局表示，安坑輕軌進度達86%，已有9列車運抵機廠，今天列車平面動態測試。外觀金色的塗裝列車，包含車體牆板、空調、電纜、照明、座椅、地板布都是國內的零元件。

新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌雙城站，參與平面段5個車站間的列車動態測試，體驗列車開啟、行進間的運轉、滑行、煞車等，勉勵在今年底如期如質完工，提供民眾更便捷的交通。

捷運工程局副局長林耀長表示，安坑輕軌重要進程包括安心橋塔吊裝、全橋合龍或首輛列車亮相、運抵機廠。去年9月首輛列車運抵機廠，目前已有9列車到廠，預計今年4月，15輛列車將會全數到齊。

林耀長表示，國車國造的安坑輕軌列車，整體國產化比例達42%，比起淡海輕軌的22%提升近一倍。包含車體牆板、空調、電纜、照明、座椅、地板布等，都採用國內生產的零元件；外觀吸睛的「光耀金」塗裝，是由民眾票選。

林耀長說，今天起陸續進行雙城站至景文科大站間，平面段路線的第一階段動態測試，後續配合高架段工程進度，將進行延伸至十四張站第2階段的全線動態測試。透過與新北環狀線十四張站的轉乘，使新店區安坑地區民眾前往台北市通勤，可節省15至20分鐘。

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捷運局說，目前整體工程進度達86%，預計今年底待機電系統確認通過測試，滿足正常營運、降級營運等各式情境；同時，在新北捷運公司人員進駐，完成實際模擬演練，符合交通部營運要件後，辦理初、履勘作業，就可通車提供大眾搭乘。

侯友宜接受聯訪表示，一路大致非常平穩也做緊急煞車的測試，今天是第一次乘坐，感受安坑輕軌運行。列車的動態測試及未來的演練一定要做到安全，盼望年底能順利完工。（編輯：李錫璋）1110219