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竹市落實轉型正義 拆除學租財產闢公共空間

2022/2/20 14:14（2/20 14:31 更新）
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新竹市政府20日表示，學租財團過去接管日治土地及人民團體財產，現今財產回歸市府管理，並已部分活化為市民共享空間，其餘空間待現有租約到期，將評估創造更多公共使用，持續落實轉型正義。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月20日
新竹市政府20日表示，學租財團過去接管日治土地及人民團體財產，現今財產回歸市府管理，並已部分活化為市民共享空間，其餘空間待現有租約到期，將評估創造更多公共使用，持續落實轉型正義。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）新竹市政府今天表示，學租財團過去接管日治土地及人民團體財產，現今財產已回歸市府管理，已部分活化為市民共享空間，將持續落實轉型正義。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿指出，學租財團過去接管日治土地及人民團體財產，但管理不善違反財團法人規定，民國109年學租教育基金會解散，財產回歸市府管理，並已部分活化為市民共享空間。其餘空間待現有租約到期，將評估創造更多公共使用，持續落實轉型正義。

財政處指出，學租財產中的大型不動產，均在精華地段，現值約新台幣4.2億元，包括西門街學租大樓、三民路紅屋鐵板燒。

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市府表示，其中，三民路紅屋鐵板燒已停業多年，經財政處提案送議會報廢拆除閒置建物，去年新闢為「三民路停車場」，今年1月正式啟用，提供46格汽車格（含身障者車位1格），紓解巨城商圈、中央公園、隆恩圳周邊停車一位難求的困境。

市府說，學租依財團法人法規定完成解散及清算程序，財產回歸市府接管，象徵新竹市努力促進財團法人從事公益，也落實轉型正義的成果。（編輯：張銘坤）1110220

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