台南氣溫降 社會局備街友收容中心供避寒

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南地區近日受大陸冷氣團影響氣溫降低，台南市政府社會局加強街友關懷，除提供熱食、禦寒物資外，並備妥收容中心10床、平價旅館40床可供街友隨時入住，盼助街友度過難關。

台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，近日因氣溫驟降，有社工員進行街友關懷時發現1名從外縣市來的男子，因不願返回設籍地，社工擔心他受凍，因此先依對方意願安置於東豐地下道，提供睡袋及衣物，也有其他街友分享食物及棉被，協助這名男子禦寒。

台南市社會局指出，台南市長黃偉哲在這波冷氣團來襲前就指示，台南的氣溫可能不比北部低，但日夜溫差大，特別容易促發心血管疾病，而街友健康狀況普遍較不佳，市府應主動關懷提供協助。

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台南市社會局指出，市府與台南市街友服務委辦單位慈聯基金會在低溫來襲時就會迅速啟動街友關懷機制，積極勸導街友入住街友中心避寒，並發放睡袋、暖暖包、手套、毛襪、領圍等禦寒物資，目前除了備妥收容中心10床外，還有平價旅館40床可供街友入住，度過低溫難關。

台南市社會局指出，台南市目前列冊街友有134人，社工會定期前往街友聚集地關懷，社會局將持續提供行動沐浴車、緊急安置、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務。（編輯：黃世雅）1110221