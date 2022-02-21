新北卸貨車位 3/1起延長計次時間改採累進費率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北21日電）新北市交通局今天說，自3月1日起，新北市路邊裝卸貨專用停車位收費，由20分鐘計次1次調整為30分鐘計次1次，並採累進費率收費管理，兼顧合理卸貨時間及提升周轉率。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，自民國98年起，陸續於新北市內各街廓共規劃336格裝卸貨停車位，提供貨車及客貨兩用車臨停裝卸貨使用。

新聞稿提到交通局停車營運科長許芫綺表示，考量臨停裝卸貨作業，加上司機步行搬運送貨時間，因此將裝卸貨停車位計次收費時間，由原先的20分鐘延長為30分鐘計次收費1次，方便司機臨停並安心搬送貨。

許芫綺說，另為提升周轉率，鼓勵司機卸完貨儘速離開，把車格留給有需要的人，同步將計費方式調整為累進費率收費管理，即第1次收新台幣20元、第2次30元、第3次起每次60元。

交通局表示，裝卸貨停車位相關計費調整實施期程，自即日起至2月28日止將陸續辦理相關標誌牌更換事宜，並將於標誌牌周邊張貼相關宣導公告，3月1日起正式實施。（編輯：卞金峰）1110221