更多編輯台推薦新聞：
影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因
產經

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

小綠蠵龜受困砂礫堆 澎湖岸巡及時救援

2022/2/21 20:54（2/21 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一隻保育類的小綠蠵龜21日遭風浪吹到澎湖白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現，及時救援，已暫時安置在水試所池內觀察。（第七岸巡隊提供）中央社 111年2月21日
一隻保育類的小綠蠵龜21日遭風浪吹到澎湖白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現，及時救援，已暫時安置在水試所池內觀察。（第七岸巡隊提供）中央社 111年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）一隻保育類的小綠蠵龜，今天遭風浪吹到白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現，由海洋保育署人員護送水試所澎湖海洋生物研究中心安置觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海巡署金馬澎分署發布新聞表示，今天下午1時許，白沙後寮地下水庫岸際，第七岸巡隊第一機動查勤時發現小綠蠵龜受困在砂礫堆上，先用濕布覆蓋保濕，並緊急通報農漁局與海洋保育署工作站人員前往協助處理，這也是繼19日傍晚在馬公青灣沙灘發現一隻活體綠蠵龜受困後，再度發現綠蠵龜受困。

水試所澎湖海洋生物研究中心表示，這隻獲救的小海龜，為保育類的綠蠵龜，體長只有29公分、寬25公分，還屬於小海龜，身上沒有明顯外傷，活動力良好，已暫時安置在水試所池內觀察。（編輯：郭諭儒）1110221

一隻保育類的小綠蠵龜21日遭風浪吹到澎湖白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現並及時救援，暫送水試所澎湖海洋生物研究中心安置觀察。（第七岸巡隊提供）中央社 111年2月21日
一隻保育類的小綠蠵龜21日遭風浪吹到澎湖白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現並及時救援，暫送水試所澎湖海洋生物研究中心安置觀察。（第七岸巡隊提供）中央社 111年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族