小綠蠵龜受困砂礫堆 澎湖岸巡及時救援
2022/2/21 20:54（2/21 21:41 更新）
一隻保育類的小綠蠵龜21日遭風浪吹到澎湖白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現，及時救援，已暫時安置在水試所池內觀察。（第七岸巡隊提供）中央社 111年2月21日
（中央社澎湖縣21日電）一隻保育類的小綠蠵龜，今天遭風浪吹到白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現，由海洋保育署人員護送水試所澎湖海洋生物研究中心安置觀察。
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海巡署金馬澎分署發布新聞表示，今天下午1時許，白沙後寮地下水庫岸際，第七岸巡隊第一機動查勤時發現小綠蠵龜受困在砂礫堆上，先用濕布覆蓋保濕，並緊急通報農漁局與海洋保育署工作站人員前往協助處理，這也是繼19日傍晚在馬公青灣沙灘發現一隻活體綠蠵龜受困後，再度發現綠蠵龜受困。
水試所澎湖海洋生物研究中心表示，這隻獲救的小海龜，為保育類的綠蠵龜，體長只有29公分、寬25公分，還屬於小海龜，身上沒有明顯外傷，活動力良好，已暫時安置在水試所池內觀察。（編輯：郭諭儒）1110221
一隻保育類的小綠蠵龜21日遭風浪吹到澎湖白沙後寮地下水庫岸際，受困在砂礫堆上，第七岸巡隊第一機動查勤時發現並及時救援，暫送水試所澎湖海洋生物研究中心安置觀察。（第七岸巡隊提供）中央社 111年2月21日
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