竹縣橫山民俗文物館活化再登場 盼帶動地方觀光
2022/2/22 16:55（2/22 17:16 更新）
新竹縣橫山民俗文物館經活化後，22日正式開幕，館內將展出各式懷舊文物與電影，盼一同串連內灣老街與觀光，帶動地方發展。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月22日
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）橫山民俗文物館經橫山鄉公所與新竹縣政府活化，今天正式開幕，新竹縣副縣長陳見賢出席表示，館內展出各式懷舊文物與電影，盼一同串連內灣老街與觀光，帶動地方發展。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，位於橫山鄉內灣村大同路的橫山民俗文物館歷經多家廠商經營未果，閒置許久。經活化後，橫山民俗文物館今天正式開幕，館內陳列展示傳統文物與各式懷舊電影海報，也有陶藝、布袋戲等收藏，呈現濃濃復古情懷。
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新竹縣交通旅遊處長游志祥表示，為了有更好的旅遊資訊，配合此次民俗文物館活化，也在館內設置旅遊諮詢站，讓假日遊客，更了解當地旅遊資訊。
橫山鄉公所指出，橫山民俗文物館從去年10月起，鄉公所進行環境整理及內部整體設備檢修完成，包含消防、防漏及電器設備等，並成功招商，從今年1月1日起開始營運至今，今天正式開幕，盼帶動旅遊風潮。（編輯：戴光育）1110222
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