東明社會住宅玻璃屢傳破裂 北市加貼防爆膜

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市議員游淑慧指出，東明社會住宅玻璃屢傳破裂狀況，卻未送驗；北市都發局今天表示，統計至今，因玻璃破裂通報共30件，預計2個月內加貼防爆膜，若再破裂，將主動送驗。

國民黨籍台北市議員游淑慧接獲陳情，東明社會住宅陸續出現室內玻璃碎裂、住戶卡在電梯內等瑕疵，要求都發局啟動調查，並送驗玻璃材質。

台北市都市發展局提供新聞資料指出，統計至今，東明社宅因玻璃破裂通報共30件，包含25件為室內隔間玻璃、3件浴室玻璃、2件是在大樓公共空間。

都發局表示，經檢討後已啟動發包作業，若住戶可配合相關作業，預計2個月內完成室內、浴室玻璃全面加貼防爆膜，後續玻璃再破裂，將主動送驗釐清原因及責任。

都發局指出，至於電梯忽然出現暫停狀況，已要求管理單位持續觀察，發現狀況將立即維修，若電梯仍出現故障情形，工程單位將先觀察3個月後，再提改善方案。

都發局表示，東明社宅位於台北市南港路2段60巷附近，面積8348平方公尺，由台肥出租國宅改建而成，規劃設計為3棟各21樓，共700戶，民國109年3月入住。（編輯：唐聲揚）1110224