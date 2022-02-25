台南市今夏班班有冷氣 配合裝設水擦粉筆

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台南市斥資新台幣29億元投入「班班有冷氣」，電力改善與冷氣裝設進度100%，目前逐校進行測試運轉，將如期今夏使用。台南市長黃偉哲（左）25日上午前往北區開元國小視察電力改善及冷氣裝設情形。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥傳真 111年2月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市斥資29億元投入「班班有冷氣」，電力改善與冷氣裝設進度100%，目前逐校進行測試運轉，將如期今夏使用；另有鑑傳統粉筆粉塵在密閉空間有礙健康，全面換裝水擦粉筆。

台南市長黃偉哲上午在教育局長鄭新輝陪同下，前往北區開元國小視察電力改善及冷氣裝設情形，包含總電盤、分電盤、能源管理系統、線架、冷氣及水擦粉筆。黃偉哲關心「班班有冷氣」政策執行情形，肯定教育局及學校行政團隊1年多來辛勞，超前部署，將教室使用傳統粉筆全面汰換為水擦粉筆，讓師生今年夏天都能有冷氣吹，提供健康舒適、無粉塵學習環境。

黃偉哲說，「班班有冷氣」實施情形已佈置，目前進行測試中；水擦粉筆部分，因應班級全面裝設冷氣後，傳統粉筆造成粉塵，在密閉空間對孩子的肺部不好，全面汰換水擦粉筆，保障師生健康、安全乾淨教學環境。

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黃偉哲說，中小學電力系統改善與冷氣裝設是國家重要施政項目，也是台南市民關切教育議題，南市獲教育部補助經費新台幣29億815萬元，電力改善與冷氣裝設進度已達100%，目前逐校進行測試運轉中，如期今夏使用冷氣設備。

教育局說明，水擦粉筆又稱水洗粉筆，能溶於水，傳統粉筆的粉塵經人體吸入後易造成呼吸道疾病，沾黏於皮膚上易容易造成過敏；水擦粉筆無粉塵且無論黑板乾、濕均能書寫，以抹布沾濕擰乾後擦拭即可清除書寫筆跡，便於師生使用。（編輯：孫承武）1110225