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燈會秀烏克蘭國旗 陳其邁：象徵反侵略、追求和平

2022/2/27 12:01（2/27 12:26 更新）
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2022台灣燈會高雄衛武營、愛河灣主燈區26日晚間均點上烏克蘭國旗的藍、黃色燈光表達聲援，市長陳其邁（左2）27日受訪指出，這也表達台灣人民追求和平的意志跟決心。中央社記者蔡孟妤攝 111年2月27日
2022台灣燈會高雄衛武營、愛河灣主燈區26日晚間均點上烏克蘭國旗的藍、黃色燈光表達聲援，市長陳其邁（左2）27日受訪指出，這也表達台灣人民追求和平的意志跟決心。中央社記者蔡孟妤攝 111年2月27日
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵，台北101和2022台灣燈會的高雄衛武營、愛河灣主燈區均點上烏克蘭國旗的藍、黃光表達聲援。高雄市長陳其邁說，這也表達台灣人民追求和平的意志跟決心。

烏克蘭遭到俄羅斯軍事入侵，引發各界聲援，全球數棟地標建築物日前均在外牆打上烏克蘭國旗藍、黃2色燈光表達支持。

台灣除了台北101昨晚點燈，2022台灣燈會的高雄衛武營、愛河灣主燈區昨晚也用藍、黃色燈光表達為烏克蘭祈福的訊息。

陳其邁上午出席「高雄旗糖農創園區」228連假快閃店活動，會前接受媒體聯訪時說，高雄昨天中午就跟工程師討論後，開始就調整燈光程式設計，跟市民一起表達反侵略、追求和平決心，及支持烏克蘭人民的意志。

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陳其邁說，和平是人類普世價值，單方面破壞和平現狀，以武力入侵烏克蘭，都應該被嚴厲譴責。高雄點燈表達普世價值，也表達台灣人民追求和平的意志跟決心。

另被問到年底縣市長選舉，陳其邁說，現在還沒到選戰期間，專心把市政做好、對市民負責才是重點，市府擴大招商、創造就業機會，他會努力2年拚4年，讓年輕人有工作，城市繼續進步，高雄繼續茁壯。（編輯：黃世雅）1110227

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