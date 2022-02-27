基隆安樂高中、八堵國小校舍改建案 估年底發包

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基隆市政府獲中央補助新台幣2.8億餘元，將拆除基隆市安樂高中正德樓、八堵國小A棟校舍改建，現已進入規劃設計階段，預計民國111年底完成發包，目標114年7月完工。圖為八堵國小設計圖。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月27日

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市政府獲中央補助新台幣2.8億餘元，將拆除基隆市安樂高中正德樓、八堵國小A棟校舍改建，預計年底完成發包，目標民國114年7月完工，屆時將可提供師生更舒適學習場域。

基隆市政府教育處代理處長杜國正今天透過新聞稿表示，安樂高中設有高中部及國中部，不僅長期使用國中規格教室，且高中部教室空間不足，其中正德樓已達50年使用年限。

杜國正說，正德樓拆除後將規劃新建專科大樓，高中部一般教室及專科教室共37間，並藉由校舍高程差、順應基地環境，將新大樓與後操場平面拉齊，增加中庭廣場空間，提升校區教學動線便利性，並解決高中部教室空間不足問題。

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教育處指出，八堵國小為基隆市實驗教育學校，教學型態開放多元，校區小而美，A棟校舍也已逾50年使用年限，這次整建除增設附設幼兒園外，也將以聚落方式設計教室空間，強化班級間跨齡互動，並規劃將操場抬高與路面齊平，下方增設地下停車空間，解決學校原有運動空間不足及人車爭道問題。

教育處表示，2所學校校舍改建案，基市府共獲教育部國民及學前教育署核定補助2億8800萬元，基市府自籌3085萬元，現已進入規劃設計階段，預計年完成發包，最快明年初開工，目標民國114年7月完工，提升學生學習品質。（編輯：戴光育）1110227