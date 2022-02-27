黃子佼現身屏菸1936文化基地 大讚骨董又新銳

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）創意才子黃子佼今天現身屏菸1936文化基地，與屏東縣長潘孟安一起在最美「山形牆」拍照留影，黃子佼大讚，園區既有骨董又新銳，是台灣Top one園區。

屏菸1936文化基地是全台首座菸葉博物館，黃子佼今天現身參觀，細細欣賞各菸葉加工機具與數位科技的結合，從互動展覽中感受菸廠過往的黃金歲月，並與屏東縣長潘孟安在最美「山形牆」拍照留影。

黃子佼在媒體聯訪表示，傳統的菸葉廠，保留原有文物，把歷史、藝術、親子等元素注入園區內，甚至還有霓虹燈、聲光等夜店元素，可以說是台灣最新潮的園區。

黃子佼說，2019年曾到菸葉廠參加設計展時，當時還是荒煙蔓草，沒想到如今變得煥然一新，不但有歷史文化、有屏東地在的記憶、有創作人的心血，既有骨董有新銳，是台灣Top one的園區。

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潘孟安說，屏東菸葉廠在2017年指定為歷史建築，2019年開始修復，內部都是大型機械，如何讓機械融入現在美學藝術，透過聲光科技音樂，沉浸在機械仍在運作的音效，讓民眾不再感受到機械的冰冷。

黃子佼將在今年5月升格當父親，潘孟安也特別準備屏東品牌「本革工坊L.I.S」設計的古早味紅龜粿零錢包，特別刻上佼跟如，祝福黃子佼與孟耿如吉祥、富貴，此外，也準備一件小小屏菸園長服，送給即將出生的寶寶黃玉米。（編輯：黃世雅）1110227