金門3/1起打疫苗送百元禮券 力拚提升涵蓋率

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金門縣長楊鎮浯28日表示，為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，自3月1日起，民眾到縣內14家合約院所接種疫苗，可獲得新台幣100元禮券。中央社 111年2月28日

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（中央社金門縣28日電）金門縣長楊鎮浯今天指出，為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，提升疫苗涵蓋率，自明天起，民眾到縣內14家合約院所接種疫苗者都可獲新台幣100元禮券，共4000份，送完為止。

金門縣衛生局今天發布新聞表示，中央為推動民眾完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，自今年1月5日起實施18歲以上接種第1、2劑疫苗，由各縣市提供200元（含）以下衛教品活動延長到3月31日止；配合縣府這次活動，另外還可獲得價值100元超商禮券。

衛生局指出，接種COVID-19疫苗是現階段最重要防疫策略，以金門常住人口推算統計到2月27日止，第1劑疫苗涵蓋率已達83.87%、第2劑達75.33%、追加劑為42.3%，還須再提高整體涵蓋率。

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金門縣衛生局長李錫鑫表示，為有效提升全島防疫力，自3月1日起，民眾接種COVID-19疫苗，不論是接種基礎劑第1劑或第2劑、基礎加強劑或追加劑，也不分疫苗廠牌，民眾只要在合約院所完成疫苗接種後，由接種院所直接提供超商100元禮券，送完為止。

李錫鑫指出，期盼藉由這次活動提升疫苗打氣，並將追加劑（第3劑）涵蓋率提升至50%以上，讓民眾即早接種疫苗，即早獲得保護力，盡早恢復正常生活。（編輯：戴光育）1110228