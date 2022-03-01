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中市「囤房稅」修正案出爐 4戶以上每戶稅率3.6%

2022/3/1 12:04（3/1 12:51 更新）
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台中市長盧秀燕1日上午在市政會議中宣布，台中市房屋稅徵收率自治條例修正案拍板定案，將調高「多屋族」房屋稅，3戶以下每戶按2.4%稅率課徵，4戶以上每戶3.6%稅率，全案將送市議會審議。中央社記者郝雪卿攝 111年3月1日
台中市長盧秀燕1日上午在市政會議中宣布，台中市房屋稅徵收率自治條例修正案拍板定案，將調高「多屋族」房屋稅，3戶以下每戶按2.4%稅率課徵，4戶以上每戶3.6%稅率，全案將送市議會審議。中央社記者郝雪卿攝 111年3月1日
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市房屋稅徵收率自治條例修正案今天拍板，市長盧秀燕表示，修正案中調高「多屋族」房屋稅，3戶以下每戶按2.4%稅率課徵，4戶以上每戶3.6%稅率，全案將送市議會審議。

盧秀燕上午在市政會議中宣布，台中市房屋稅徵收率自治條例修正案拍板定案，將調高多屋族的房屋稅，也就是俗稱的「囤房稅」，針對持有非自住房屋訂定差別稅率，修正案將送市議會審議通過後實施。

盧秀燕表示，台中市一般自住用稅率是1.2%，經修正後的囤房稅率，持有台中市非自住房屋3戶以下，每戶按2.4%稅率課徵；持有4戶以上，則每戶按3.6%稅率課徵，預估受影響屋主約8.7萬人、房屋10.6萬戶，高達92%市民並不受影響。

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盧秀燕指出，這項法案如獲市議會審議通過實施後，市庫1年預計增加約新台幣4億元稅收，將採「專款專用」方式，全數投入青年及弱勢租屋補貼，盼逐步解決台中市不合理房價情形，落實居住正義。

台中市地方稅務局長沈政安補充說明，目前除台北市及桃園市實施高囤房稅率外，台南市也才剛通過修法，這是各地方政府的趨勢。台中市修正案如順利修法通過，將自今年7月開始實施，稅額會反映在明年5月的房屋稅單。（編輯：陳仁華）1110301

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