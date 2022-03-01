金門醫院活化閒置空間 改造為員工宿舍全新登場

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（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）衛生福利部金門醫院耗資新台幣1300萬元活化原重症大樓，整建為員工宿舍，啟用茶會今天舉行；院方表示，住宿量能可服務全院員工總數的1/4強，進而提升醫療服務品質。

啟用茶會在金醫太湖樓（原重症大樓）3樓舉行，金門縣長楊鎮浯、縣籍立委陳玉珍、縣議會議長洪允典和台北榮總副院長林永煬等人前來祝賀。

會中，金門醫院院長侯重光致詞表示，金門醫療品質的提升，除了治療量能的增加外，提供遠道來金服務的醫護員工宿舍也是院方所關注，隨著醫療綜合大樓在民國104年啟用，不論是門診、住院或開刀等治療都能有一個完善的空間；而原有重症大樓的活化，就成為提升員工住宿空間的標的。

侯重光指出，金門醫院除現有宿舍，另向衛生局承租衛生行政大樓供醫事人員約42人住宿；但衛生行政大樓是2到4人1間的雅房，居住品質不良，且較無個人隱私，院方110年度以自有財源編列1300萬元，規劃修繕太湖樓3、5、6樓空間，提升員工居住環境；完工後， 新設套房式宿舍17間，並完成18間宿舍變更使用執照，可提供75名員工住宿使用。

侯重光說，太湖樓宿舍去年底竣工啟用後，加上原有宿舍可容納51人，共可提供126名醫護人員住宿，住宿量能占了全院員工總數的1/4強，到時可服務遠道員工，進而提升醫療服務品質。

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院方表示，接下來會有更多醫事人員進駐，硬體工程方面也有鏡檢室改善工程及住宿型長照機構設置工程，到時除了提升治療及檢驗量能外，也能對縣內高齡化老人照護提供更佳選擇。

醫院總務室主任陳崑福說明，金醫現有員工495人，宿舍申請以第一、二線值班人員，以及來自烈嶼鄉（小金門）和台灣本島員工為優先考量；每人酌收1000到1500元房租，水電費另付。（編輯：陳仁華）1110301