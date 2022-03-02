阿里山生態旅遊協會成立 解說員導覽在地故事

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嘉義林管處委託台灣生態旅遊協會，培育住阿里山森林遊樂區的居民成為解說員，經過為期一年半的解說訓練，最終有31名通過「魔鬼訓練」獲得在地社區解說導覽員資格，2日在神木劇場舉辦授證。中央社記者蔡智明攝 111年3月2日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義林管處委託台灣生態旅遊協會，培育31名住阿里山森林遊樂區的居民成為解說員，今天授證；解說員們則成立「嘉義縣阿里山生態旅遊協會」，將為遊客分享在地故事與深度導覽。

林管處委託台灣生態旅遊協會，辦理「阿里山國家森林遊樂區解說員培力輔導計畫」，由專業師資團隊輔導遊樂區內香林村、中山村與中正村，以及鄰近十字村的居民，成為合格解說員。

林務局嘉義林管處長張岱接受中央社記者訪問表示，為期一年半的解說訓練，共辦理435個小時各式課程、會議、演練，並透過筆試、口試等篩選機制，最終有31名通過「魔鬼訓練」獲得在地社區解說導覽員資格，今天在神木劇場舉辦授證。

另外，31名解說員也借此時機成立「嘉義縣阿里山生態旅遊協會」，提供阿里山的遊客深度導覽，分享與阿里山相關的故事。

張岱說，解說員的組成包括阿里山遊園車司機、退休高中教師、阿里山林業鐵路從業人員、遊樂區內賣店商店店主、農夫、在地居民退休、新住民等。

阿里山生態旅遊協會理事長吳志靖告訴中央社記者，阿里山森林遊樂區面積有1400多公頃，很多遊客都是一日遊或只過一夜，難以深度瞭解阿里山。

吳志靖表示，土生土長的在地居民，經過阿里山人文歷史、天文氣象、動植物自然生態與林業鐵路等培訓，除讓在地人更了解家鄉，也能為遊客做深度導覽。（編輯：黃世雅）1110302

嘉義林管處委託台灣生態旅遊協會培育31名住在阿里山森林遊樂區的居民擔任解說員，2日授證，解說員們並成立嘉義縣阿里山生態旅遊協會，理事長吳志靖表示，很樂意為遊客們進行深度導覽。中央社記者蔡智明攝 111年3月2日