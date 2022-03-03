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太魯閣馬拉松5日開跑 台8線部分路段管制

2022/3/3 11:17（3/3 11:51 更新）
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因應太魯閣峽谷馬拉松賽事，公路總局5日上午5時至下午1時30分於台8線太魯閣牌樓至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道等處實施交通管制，除公務車、活動車外，禁止車輛通行。圖為過往太馬賽事，警方交管情形。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月3日
因應太魯閣峽谷馬拉松賽事，公路總局5日上午5時至下午1時30分於台8線太魯閣牌樓至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道等處實施交通管制，除公務車、活動車外，禁止車輛通行。圖為過往太馬賽事，警方交管情形。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月3日
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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）因應太魯閣峽谷馬拉松賽事，公路總局5日上午5時至下午1時30分於台8線太魯閣牌樓至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道等處實施交通管制，除公務車、活動車外，禁止車輛通行。

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松賽事往年都是年底舉辦，每年吸引上萬名跑者參加，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，賽事延後至今年3月5日。

公路總局第四區養護工程處發布新聞稿指出，因應賽事活動，將於5日上午5時起至下午1時30分實施部分公路交通管制，管制路段包括台8線興田（鳳凰林、太魯閣牌樓）至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道及太魯閣大橋北端至花2線錦文橋等。

四工處指出，管制期間僅開放活動工作人員車輛、執行公務車輛進入，其餘車輛一律禁止進入，呼籲用路人及早因應，避開管制時段通行。

大眾運輸交通接駁部分，台鐵局於當日清晨4時10分至5時30分加開4班次往返花蓮火車站至新城（太魯閣）火車站專列火車，單程票價新台幣37元，抵達後可轉乘免費接駁巴士至會場，巴士末班車為清晨6時10分。

為紓解鐵路接駁壓力，大會也安排40輛免費接駁巴士從花蓮火車站直達會場，清晨4時準時發車。

新城警分局今天發布新聞稿指出，將由花蓮縣警察局交通隊、新城警分局及保七總隊第9大隊3單位負責執行第一線交通疏導工作，分散部署在長達42.195公里全程馬拉松賽途上，若民眾遇有急難可向沿途執勤的員警求助。（編輯：李亨山）1110303

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