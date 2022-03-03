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金城武樹培育600株幼苗贈民眾 傳承無私精神[影]

2022/3/3 13:51（3/3 15:18 更新）
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台東縣池上鄉農田旁的一棵茄苳樹，因藝人金城武拍片暴紅，成為台東縣的觀光指標性景點；台東縣政府培育600株金城武樹的幼苗，將於植樹節當天送給民眾帶回栽種。中央社記者盧太城台東攝 111年3月3日
台東縣池上鄉農田旁的一棵茄苳樹，因藝人金城武拍片暴紅，成為台東縣的觀光指標性景點；台東縣政府培育600株金城武樹的幼苗，將於植樹節當天送給民眾帶回栽種。中央社記者盧太城台東攝 111年3月3日
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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣聲名遠播茄苳樹－金城武樹，台東縣政府培育600株幼苗，將於植樹節當天送給民眾帶回栽種，希望讓金城武樹「前人種樹後人乘涼」的無私精神傳承下去。

台東縣池上鄉農田旁的一棵茄苳樹，因金城武拍片暴紅，早已成為台東縣的觀光指標性景點，每年春節湧入的遊客台東居冠。

縣府趕搭觀光熱潮，今年培育600株金城武樹的幼苗，預計在3月12日植樹節當天贈送民眾帶回栽種。

農業處林務科長李志鵬今天接受媒體聯訪表示，金城武樹原本是田間邊一棵綁牛的小樹，長大後變成往來農民休息、乘涼的好所在，因金城武拍廣告暴紅，一度造成農民困擾，後代子孫有意將樹砍除，但轉念希望讓「前人種樹，後人乘涼」的美意傳播出去，於是保留著這棵樹。

因此培育金城武樹的幼苗贈民眾，也是希望這種無私和照顧後人的精神傳承，讓有興趣的民眾照顧出更多的金城武樹。

金城武樹在2014年7月23日遭麥德姆颱風連根拔起，引發各界關注，池上鄉民搶救，長榮航空從日本請來樹醫師救治，成功救回金城武樹性命。

當時陳姓民眾擔心金城武樹搶救失敗，於是在枝葉中尋找10幾顆果實，拿回去培育「後代」，成功培育3株幼苗，目前還有1棵存活，已經有2公尺高了。

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另外，林務局台東林管處今年植樹節活動贈送台灣原生種樹苗，有凹葉柃木、七里香、桃金孃、金毛杜鵑、金新木薑子、墨點櫻桃、台灣香檬、黃連木、光臘樹、鐵色、疏脈赤楠、大花赤楠等；也有3種以蘭嶼為名的苗木，如蘭嶼柿、蘭嶼羅漢松、蘭嶼烏心石；也有林下經濟段木樹種，如印度苦櫧、青剛櫟等，總計7970株。

台東林管處規劃不同時段在台東9處地點發放，憑111年1至3月紙本發票1張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木（可重覆排隊，數量有限、換完為止），募集的發票將捐給台東縣內公益團體，民眾既能植樹綠化又能做愛心。（編輯：陳仁華）1110303

台東縣池上鄉的金城武樹聲名遠播，台東縣政府培育600株金城武樹（茄苳樹）幼苗，將於植樹節當天送給民眾帶回栽種，希望讓「前人種樹後人乘涼」的無私精神傳承下去。中央社記者盧太城台東攝 111年3月3日
台東縣池上鄉的金城武樹聲名遠播，台東縣政府培育600株金城武樹（茄苳樹）幼苗，將於植樹節當天送給民眾帶回栽種，希望讓「前人種樹後人乘涼」的無私精神傳承下去。中央社記者盧太城台東攝 111年3月3日
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