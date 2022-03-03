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桃園好市乘雙券加碼開跑 200元五倍券換2000

2022/3/3 16:02
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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園好市乘雙券加碼活動今天起至13日開放登記，市府經發局表示，預定3月14日抽籤，使用期限至4月30日，全國民眾不限年齡，包括已中獎者，皆可登錄抽籤。

桃園市政府經濟發展局今天發布新聞稿表示，桃園好市乘雙券加碼活動上午9時起開放登記至3月13日截止，已登錄民眾（含已中獎者）皆可免登記再繼續抽，預定3月14日抽籤。

經發局表示，好市乘雙券加碼1萬份，中獎者能以200元紙本五倍券兌換好市乘雙券2000元，3月15日起至3月30日可至全台7-11門市ibon機台兌換取券。

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經發局說，好市乘雙券適用範圍比照五倍券適用範圍，在桃園市願意收券的市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用，使用期限至4月30日。

桃園市政府經發局長郭裕信表示，全國民眾不限年齡（含已中獎者），皆可在3月4日至13日至活動官網登記抽籤，而先前已登錄過的民眾，不須再次登記，可直接參加抽籤，呼籲全國民眾抓緊最後機會參加抽獎、到桃園消費旅遊。（編輯：唐聲揚）1110303

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