同框出席工程動土 金門縣長選舉藍營3人浮出檯面

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金門縣金沙鎮何厝社區活動中心新建工程3日動土，現任縣長楊鎮浯（中）和同樣有意角逐下屆縣長的立委陳玉珍（左）、縣議員李應文（右）都出席，3人同為國民黨籍，現場皆展現風度，互動良好、大方同框。中央社記者黃慧敏攝 111年3月3日

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（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣金沙鎮何厝社區活動中心新建工程今天動土，現任縣長楊鎮浯和有意角逐下屆縣長的立委陳玉珍、縣議員李應文都出席，同為國民黨籍的3人展現風度，大方同框合影。

國民黨中央2月啟動年底九合一選舉布局，會中通過現任優先提名，若選區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選。金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍和縣議員李應文同為國民黨籍。陳玉珍考慮挑戰現任縣長，李應文則是多次表達有意角逐縣長意願。

楊鎮浯、陳玉珍和李應文今天都出席何厝社區活動中心新建工程動土典禮，典禮後，與會來賓競相要求他們在金鏟子上簽名。楊鎮浯寫下「早生貴子」4字，有人稱讚楊鎮浯字寫得好，陳玉珍則說，自己是中文系畢業，只是好久沒練字了，並說，「早生貴子」是新婚不久的弟弟陳志龍最需要的祝福。

看到楊鎮浯和陳玉珍的互動，現在有媒體記者以「難得的和諧畫面」形容。陳玉珍則是補了一句「風雨前的寧靜」，但強調並非「暴風雨前的寧靜」。

楊鎮浯和陳玉珍、李應文也應媒體要求合影，3人大方同框，讓年底縣長選舉前哨戰浮上檯面，成為今天動土典禮的花絮。

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動土典禮中，楊鎮浯致詞表示，活動中心不只是活動中心，而是縣府與公所的伙伴；動土只是第一步，期許落成後導入各項社福、社教等活動，彰顯社區功能，促進社區的和諧發展，改善居民生活品質。陳玉珍說，動土就如同自己家裡動土一樣，值得慶賀。

依社區協會資料，何厝社區活動中心用地位於金沙鎮高坑劃段358-1地號土地，建築面積為274.41平方公尺，為地上1層鋼筋混凝土建築。經費來源包含縣府補助和鎮公所挹注，總計新台幣1202萬5225元。將規劃為社區居民舉辦聯誼活動、成立社區關懷據點、老人共餐廚房、社會教育推廣等場所。預計112年6月完工。（編輯：陳清芳）1110303