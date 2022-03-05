看好區域發展潛力 高市興建岡山運動中心

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高雄市長陳其邁5日出席岡山運動中心發布記者會時表示，市府整合民代、里長等各方期望，合併規劃綜合籃球場、足球訓練場、溜冰場、攀岩等滿足全年齡的現代化運動設施，「要讓岡山運動中心成為最好的地方」。中央社記者曾以寧攝 111年3月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）看好北高雄區域發展潛力，高市府今天宣布岡山運動中心動工，這是市長陳其邁任內第2座新建運動中心，規劃攀岩等現代化運動設施，將與周邊文化中心串聯，成為大岡山服務重鎮。

高雄市政府今天舉行岡山運動中心發布記者會，陳其邁與立委邱志偉、市議員高閔琳、黃秋瑛等人及在地里長共同揭開「岡山運動中心」模型。

這是陳其邁任內第2座新建運動中心，基地位於岡山文化中心園區內，建築整體設計採現代工業風，外觀巧妙融合空軍軍機和籃籗會竹編兩大在地特色，以「折板」展現展翼、飛翔、速度感，開窗及編織展現動感，和諧融入且延續在地精神。

陳其邁致詞指出，岡山位在橋頭科學園區、路竹科學園區中間，是北高雄中心，未來隨人口增加，將通盤檢討整體都市計畫，加速岡山地區翻新、並逐步調整生活設施，配合整個北高雄計畫，讓區域均衡發展，全力促成岡山成為一個移居生活、就業好地方。

陳其邁說，市府整合民代、里長等各方期望，合併規劃綜合籃球場、足球訓練場、溜冰場、攀岩等滿足全年齡的現代化運動設施，「要讓岡山運動中心成為最好的地方」。

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高市府運發局長侯尊堯說明，岡山運動中心預計4月底完成細部設計、7月動工，113年底完工，總樓地板面積近5000平方公尺，室內設計包括溫水游泳池、綜合球場、兒童綜合教室以及韻律、瑜珈、健身等運動設施；室外利用園區空間，優化既有溜冰場，並增設草地滑步車場、足球訓練場及攀岩場等戶外運動設施。

運發局新聞稿指出，岡山運動中心位於岡山文化中心園區內，離捷運南岡山站步行不到10分鐘，交通便利，周遭也有秀泰影城、商場、及高醫分院將進駐開發，可望成為大岡山地區的重要服務重鎮。（編輯：孫承武）1110305

高雄市政府5日舉行岡山運動中心發布記者會，建設基地位於岡山文化中心園區內，建築整體設計採現代工業風，外觀巧妙融合空軍軍機和籃籗會竹編兩大在地特色，以「折板」展現展翼、飛翔、速度感，開窗及編織展現動感，和諧融入且延續在地精神。圖為完工模擬示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月5日