戰車回營狹路閃轎車不慎拉斷電線桿 台電派員搶修

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高雄市阿蓮區6日上午有一輛國軍戰車回營時行經狹小路徑，為閃民車勾到電線，把電線桿拉斷，造成電線桿傾倒，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市阿蓮區今天上午有一輛國軍戰車回營時行經狹小路徑，為閃民車勾到電線，把電線桿拉斷，所幸無人受傷，附近供電也未受影響，台電已加派人力搶修。

警方表示，今天上午11時25分接獲軍方報案，一輛戰車從嘉興營區返回天山營區路上，9時46分行經阿蓮區穎源路時，與民眾駕駛的自小客車交會，戰車電線勾到電線桿電線，把電線桿拉斷。警方獲報趕到後，軍方僅留人員在現場處理，戰車已先行駛離。

高雄市警察局湖內分局透過新聞稿表示，現場無人受傷。台電高雄處也說明，這起事故造成12公尺高的電線桿斷裂，所幸未造成停電，已安排吊臂車至現場固定，並加派人力搶修。

軍方人員告訴中央社記者，這起事故是戰車操演後回營途中發生，第一時間已通知台電人員，相關財損賠償會再按照保險相關事宜辦理。（編輯：陳仁華）1110306

一輛戰車6日上午回營時行經高雄市阿蓮區穎源路，與民眾駕駛的自小客車交會，戰車電線勾到電線桿電線，把電線桿拉斷，軍方人員表示，第一時間已通知台電人員，相關財損賠償會再按照保險相關事宜辦理。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月6日