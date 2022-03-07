高雄颳強風 路樹、工地圍籬被吹倒

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高雄市7日下午颳起強風，一處工地的圍籬因強勁風勢傾倒，所幸無人受傷。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月7日

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市今天下午颳起強風，造成路樹倒塌、工地圍籬傾倒，造成1輛自小客車鈑金輕微受損，所幸無人受傷。警方調派警力疏導交通，並通知施工單位排除障礙物。

高雄氣象站下午發布訊息指出，東北風明顯偏強，新竹至高雄、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風。根據氣象站資料，下午5時，彌陀區陣風達9級，另楠梓、路竹、左營等區也有8級陣風。

由於風勢強勁，前金區光復二街130號前路樹，下午4時40分疑似因風勢導致傾倒，造成現場1輛自小客車鈑金輕微受損，所幸無人受傷。另在前金區民生路、文武街口一處工地的圍籬，疑似也是因為強勁風勢，造成傾倒，現場無人受傷。

高雄市警察局新興分局隨即調派多名警力趕赴現場協助，擺放交通錐，管制人車進出，並指揮疏導現場交通。同時也通知養工處、施工單位趕到現場處理，盡速排除障礙物，恢復交通順暢。

此外，下午3時16分許，田寮區崗安路與崗北路口旁路樹也突然倒塌，造成崗安路段南北向皆受阻無法通行，所幸倒塌時無人車通過。

湖內分局員警獲報後，立即到場進行交管，並通知區公所聯繫養工處派員處置，全段交通於下午5時50分許恢復順暢。警方表示，初步了解，倒塌的路樹樹幹有腐朽情形，疑似不堪強風而倒塌。（編輯：黃世雅）1110307