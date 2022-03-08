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罕見鴛鴦再戲水 留戀台東大學生態池

2022/3/8 10:15
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（中央社記者盧太城台東縣8日電）春節前出現在台東大學生態池的罕見野生鴛鴦，這2天又可在生態池見到；3隻雄鳥圍繞1隻雌鳥追逐戲水。專家說，其實雄鳥是「負心漢」，交配後就會丟下雌鳥，另尋配偶。

今年1月間3隻雄性和4隻雌性鴛鴦出現在台東大學理工學院旁生態池，除夕前幾天消失；昨天生態池又出現3隻雄性和1隻雌性鴛鴦。雄性羽色鮮艷，偶而戲水，偶而追著雌鳥跑。

台東大學公關校友服務中心主任許秀霞今天告訴中央社記者，這2天出現的鴛鴦群不知道是否和1月中旬出現的同一群；不過這次只出現1隻雌鳥。

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台東野鳥學會總幹事蘇俊榮接受媒體訪問表示，因為沒有特別去追蹤，所以無法確定是否同一群，鴛鴦是冬候鳥，主要生活在中國東北，台灣也是遷徙路線之一，但數量不多，且在中高海拔，台東地區更是少見。

蘇俊榮說，鴛鴦以昆蟲為主食，習性是以水域活動為主，其實公鳥是「負心漢」，公鳥和母鳥交配後就離開再去找別的母鳥，留下母鳥，「比較花心」。（編輯：方沛清）1110308

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