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投資台灣三大方案 鄭文燦指桃園表現全國第一

2022/3/9 14:43
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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園市長鄭文燦今天指出，投資台灣三大方案達新台幣1兆6532億元，桃園獲投資金額突破3003億元、占全台近19%，創造2萬6533個就業機會，投資金額及創造就業人數皆為全國第一。

鄭文燦上午主持市政會議後表示，經濟部「投資台灣三大方案」截至今年2月底，總投資金額共1兆6532億元，桃園通過158家企業申請，獲投資金額突破3003億元，占全台近19%，預估創造2萬6533個就業機會，投資金額及創造就業人數皆為全國第一。

鄭文燦指出，桃園市政府成立「桃園市投資服務中心」，結合中央經濟部投資業務處、工業局，並邀集台水、台電及市府相關單位，透過跨部門合作，定期召開季報、月報及專案會議，協助桃園市企業投資疑義及行政程序協處，有效帶動桃園的經濟成長動能。

鄭文燦表示，經濟部「投資台灣三大方案」包括歡迎台商回台、根留台灣企業及中小企業加速投資方案，政府為維持民間投資力道，鼓勵廠商智慧升級轉型，經濟部於今年3月1日公告延長方案，受理期間至民國113年12月31日止；請市府各局處持續配合市府投資服務中心，協助企業投資落腳桃園。

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桃園市政府經濟發展局長郭裕信說明，「投資台灣三大方案」共158家企業投資桃園，其中以電子資訊業投資為最多。市府投資服務中心主動逐一洽詢非屬機敏案的122家企業投資需求，提供企業協處服務包括工廠登記、建照申請、污水納管及廢水排放等投資需求。

郭裕信表示，經發局將持續以單一窗口解決企業投資所需土地、水、電等項目，協助台商、在地企業及中小企業都能快速與安心投資。（編輯：戴光育）1110309

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