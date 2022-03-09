台泥成立和平永續基金會 供在地村民急難救助金

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）台泥今天表示，已向花蓮縣政府遞件成立「花蓮縣私立和平永續基金會」，專款專用提供和平村急難救助金，董事長張安平率先捐助新台幣500萬元及10萬股台泥股票，推動基金會運作。

台泥今天發布新聞稿指出，台泥2年前將花蓮和平廠部分場域開放，建立DAKA開放生態循環工廠，協助當地有心創業村民展售空間、招募青年及婦女導覽員，創造就業機會，開放以來累計451萬人造訪。

台泥指出，2年來DAKA園區攤鋪租金、導覽費用及統一集團進駐店家等每月固定提撥自營收一定比例，捐助在地和平國小教育基金，總金額超過384萬元，未來新的提撥款項將全數轉投入新成立的和平永續基金會，作為和平村急難救助基金。

台泥指出，除了原有的提撥款項，也將加入剛啟用的DAKA充電車收入，每一筆充電交易都將固定提撥比例投入，張安平率先捐助500萬元現金及10萬股台泥股票。

張安平表示，自己雖然不會長久擔任董事長，仍希望可幫助和平留下可長可久的資源，這筆款項將提供和平村民遭遇突發事故、人身安全意外急難時的協助管道之一。

台泥指出，未來也將邀請和平村長、克尼布、吾谷子及卡那岸3名部落主席成為基金會董事，監督這筆基金的長遠運作。（編輯：張雅淨）1110309