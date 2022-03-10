戀戀菊島樂音傳 民歌手陳宏銘1市5鄉傳唱

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澎湖「戀戀菊島樂音傳」系列活動邀請民歌手陳宏銘製作發行為澎湖各鄉市創作的地方特色歌曲等，陳宏銘12日起並將巡迴澎湖5鄉1市傳唱。（陳宏銘提供）中央社 111年3月10日

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（中央社澎湖縣10日電） 澎湖「戀戀菊島樂音傳」系列活動，知名民歌手陳宏銘12日起將巡迴澎湖1市5鄉傳唱，讓澎湖處處可聽到歌頌菊島的好歌聲，希望流行音樂成為澎湖的軟實力。

出生澎湖的民歌手陳宏銘，11年前回到澎湖推動流行音樂，還募集捐贈300把吉他給偏鄉離島學校，早年在校園民歌時期演唱過「大海邊」、「別了彩雲」等膾炙人口歌曲，同時也是創作歌手，發表歌曲超過100首；其中最有名的創作曲，就是電影「無間道」插曲，由蔡琴主唱的「被遺忘的時光」。

陳宏銘告訴中央社記者，澎湖雖處偏鄉離島，但好山好水，多年來孕育了如潘安邦、李恕權、張雨生等國內多名流行音樂人與歌曲，今年在文化部專案協助下，為澎湖創作「Welcome to Penghu」專輯，12日起將巡迴澎湖全島演唱。

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陳宏銘表示，在澎湖專輯中，將以「戀戀菊島樂音傳」活動為主，共創作有12首有關的歌曲，除了英文歌曲「Welcome to Penghu」外，還有日落馬公城、湖西的心最美、白沙的風車轉啊轉、西嶼響、望安的月與七美的愛等地方特色歌曲，希望未來能像家喻戶曉的「外婆的澎湖灣」，在各地傳唱著。

陳宏銘表示，「戀戀菊島樂音傳」系列活動，12日起展開1市5鄉巡迴演唱會及創作研習講座等，長達一個半月，其中創作「Welcome to Penghu」，藉由英語歌曲將澎湖之美推介到全世界，期盼音樂能帶給澎湖美景之外的感動，也期待流行音樂的創作種子，能夠成為澎湖的軟實力。（編輯：謝雅竹）1110310

澎湖「戀戀菊島樂音傳」系列活動邀請民歌手陳宏銘參與，12日起將巡迴澎湖5鄉1市開唱，陳宏銘表示，今年在文化部專案協助下，將為澎湖創作專輯Welcome to Penghu。（陳宏銘提供）中央社 111年3月10日