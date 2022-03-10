更親近大自然 奧萬大啟用森林星空帳篷

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）奧萬大國家森林遊樂區今天啟用森林星空帳篷及森林小舖，讓遊客享受在森林遊樂區住帳篷親近大自然，並可就近在森林小舖品嚐最在地、最原味的原住民風味餐，體驗不同吃、住。

搶搭露營熱潮，奧萬大國家森林遊樂區推出森林星空帳篷，今天揭幕。林務局南投林區管理處發布新聞稿表示，遊樂區以森林、星空、露營等主題打造8頂帳篷，座落園區核心位置被山櫻花、霧社櫻圍繞，風景優美，今天起開放遊客預約入住，感受奧萬大山林魅力。

現場來賓繪製三角旗並懸掛至森林星空帳篷上，作為開幕亮點。南投林區管理處表示，因應後疫情時代及露營活動興起，去年以親近山林及入住帳篷就能欣賞星空美景為特色，著手規劃森林星空帳篷，並以四季代表星座為帳篷命名，期許為奧萬大注入旅遊新活力。

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南投林管處表示，星空帳篷視遊程活動及主題，收費內容包含1泊3食1茶點、2項遊程活動及夜觀，預計收費每人新台幣4000元到5500元，1帳最多可容納4人，共8帳，可團體預約，16人成團，住宿問題可洽詢南投林管處育樂課。

奧萬大屬泰雅族、賽德克族傳統領域獵場，原住民文化、生態與產業特色資源豐富，南投林管處在奧萬大設立森林小舖，今天同步剪綵營運，結合原民部落手作工藝品及風味餐點，讓遊客品嚐最道地的原民好滋味，歡迎來住星空帳篷、吃森林小舖美食。（編輯：謝雅竹）1110310