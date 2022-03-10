高市府團隊視察興達電廠 要求1個月內提改善措施

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高雄市副市長羅達生（右）10日率市府相關局處前往興達電廠視察，聽取303停電事件簡報、了解原因，除當面對要求台電穩定供電、強化電網韌性，也宣示將前往高雄市內大林、南部發電廠及變電所全面體檢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高雄市副市長羅達生今天率市府相關局處前往興達電廠視察，對興達電廠新廠長黃錦城表達希望台電穩定供電、強化電網韌性，並要求應在1個月內到市府報告改善措施與期程。

興達電廠新廠長黃錦城昨天上任，高雄市政府發布新聞稿表示，副市長羅達生今天率環保局長張瑞琿、經發局長廖泰翔及勞工局副局長陳石圍等相關局處首長前往興達電廠視察、聽取303事故簡報、了解當天停電原因，除當面要求台電穩定供電、強化電網韌性，也宣示將前往高雄市內大林、南部發電廠及變電所全面體檢。

羅達生表示，今天到廠視察主要是希望台電對強化高雄穩定供電，高雄3座電廠發電量遠大於在地需求，問題出在整體電網韌性的強化，盼台電全面重新檢視高雄的工業及民生電網；其次是通盤檢討興達電廠人為疏失及機件老化問題。他更代表市府要求，台電應在1個月內到市府報告改善措施與期程。

羅達生也強調，高雄產業近1年來快速發展，和發、仁武、橋科及楠梓等科技產業園區有許多重大投資案，有效提升高雄整體經濟發展，需要台電積極配合優先投入經費與人力強化高雄地區電網，須全面總體檢、依實際需求增建變電所，提升高雄供電的穩定性與韌性。

黃錦城則再次針對303停電事件造成高雄市民重大影響表示歉意，對此內部已有很多檢討與改善方案，廠方除加速舊有設備汰換、加強人員教育訓練，針對電網韌性加強及停電資訊揭露等建議與要求，一定會回報總公司加強改善。

此外，市府環保局及勞工局也針對場內污染防制設備、污染排放狀況及勞安等進行查核，初步檢查均符合標準，無重大缺失。

台電3月3日因興達電廠開關場事故造成全台大停電，其中高雄市停電高達186萬戶，甚至直到當晚9時後才全面復電，受害嚴重。（編輯：謝雅竹）1110310