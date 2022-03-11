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旗津券鼓山渡輪站首發 時間未到就有排隊人潮

2022/3/11 13:21（3/11 14:11 更新）
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高雄市政府11日上午在鼓山輪渡站發放旗津券，不少民眾得知消息提前到場，發放前已有排隊人潮，期待到旗津遊玩、吃海鮮。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月11日
高雄市政府11日上午在鼓山輪渡站發放旗津券，不少民眾得知消息提前到場，發放前已有排隊人潮，期待到旗津遊玩、吃海鮮。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月11日
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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄旗津因年初爆發疫情影響生意慘淡，高雄市政府今天上午10時起在鼓山輪渡站發放旗津券，不少民眾得知消息提前到現場，發放前已有排隊人潮，期待到旗津遊玩、吃海鮮。

高雄市政府經發局日前表示，因應旗津區觀光生意受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今天起到4月5日，使用現金或電子票證（不含旗津卡）搭渡輪到旗津的遊客，每天上午10時在鼓山輪渡站發送2張面額50元、共100元的旗津券；假日則另增下午1時起在棧貳庫渡輪站限量發放。

今天上午10時，經發局人員開始發放，現場已有近百公尺人龍在排隊，期待前往遊玩、消費。有苓雅區居民表示，自己從疫情爆發後都不敢去旗津，得知消息特地與朋友安排旗津1日遊，剛好今天天氣非常好、很適合出遊，很期待拿旗津券去買烤魷魚吃。

不過現場也有遊客不知道旗津券政策，領到後還詢問市府人員「這個可以幹嘛？」，得知可以到商圈消費後驚訝地說：「怎麼這麼好康。」

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旗后商圈發展協會理事長陳昱宏告訴中央社記者，今天一開始幾艘船確實有較多遊客，不過隨後人潮又開始消退。明天是開始發放的第1個週末，期待旗津券帶來人潮，但是否確實帶來效益，還是要看實際消費情況。他也預告，協會預計在4月16、17日舉辦活動，希望把人潮迎回旗津，歡迎民眾前來遊玩。

經發局指出，旗津券每人每天限領1次，預計平日每天發放5000份、假日發放1萬份，可在貼有「旗津券合作店家」的旗津商圈、市場攤商及餐飲業者使用。此外，也鼓勵旅行社帶團搭遊覽車遊旗津，每團30人以上，每位遊客可獲旗津券100元，觀光局加碼補助每團車資3000元。活動期間，只要遊客住宿旗津道酒店、旗津海及風車公園民宿，每晚每房發送200元旗津券，住越久、領越多。（編輯：郭諭儒）1110311

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