大彎北段代金 柯文哲：可請都發局說明怎麼算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市長柯文哲與營建署因大彎北段變更代金槓上，柯文哲今天表示，可以請都發局提供計算方式，中央若覺得太便宜就直說數字，卻又怕得罪人不敢講，「這是我很氣的地方」。

近日台北市長柯文哲與內政部營建署因大彎北段違規宅一事槓上。大彎北段商業宅嚴重違規，高達1678戶民眾違規作住宅使用，而每坪市價超過新台幣百萬元，變更代金僅交5萬多元，社會觀感不佳。

柯文哲則對此回應，營建署如果對數字不滿意，就要提早講，而不是相關公文拖了2年多，突然說對數字不滿意。

台北市長柯文哲下午出席交通局「搭」樂透記者會，接受媒體聯訪時被問及此事時重申，北市府2019年就把解決方案送到內政部，不然大家把公文調出來看，看看內政部是跟誰、寫在哪裡反映「太便宜」。

柯文哲說，可以請都市發展局提供資料，說明代金是怎麼算出來的，這是歷史共業，他也不敢說北市府沒有錯，但以前人家沒做好的地方他來承擔，他的態度還是解決問題，「（中央）覺得太便宜，不然要多少，他也不敢講，會得罪人嘛」。

媒體提問柯文哲，怎麼看國民黨立委蔣萬安酸行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，被反譏「從你祖父說要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸」一事。

柯文哲說，這兩人都在耍嘴皮，「當年反攻大陸是騙局，現在不缺電也是騙局」，對百姓而言不管是缺電還是電網因素，反正就是無電可用，政府要說清楚不蓋核四後的能源問題。

媒體提問，台北市議員林穎孟指出，市府日前花費公帑宴請中國企業卻拒絕提供名單等，是在規避監督。

柯文哲回應「整天正事不幹搞那意識形態」，怎麼不問他跟AIT或歐盟相關團體餐敘有多少人，專門問陸企，「乾脆就叫大陸企業不准來就好」，北市府是在幫企業解決問題，就這麼簡單。（編輯：張銘坤）1110311