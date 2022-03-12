培育幼苗贈送 盼「金城武樹小寶寶」把愛傳出去

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林務局台東林管處和台東縣政府12日在台東森林公園合辦植樹節活動，重頭戲是發放從知名「金城武樹」種子培育出來的600株小樹苗，吸引大小朋友前來排隊領取。中央社記者盧太城台東攝 111年3月12日

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東名樹「金城武樹」的種子培育出600株小幼苗，今天植樹節開放讓民眾索取，大人、小朋友大排長龍，甚至外縣市民眾專程到台東領取。

林務局台東林管處和台東縣政府今天在台東森林公園合辦「植樹節碳循好森活－台東縣植樹活動及森活市集」活動，台東縣長饒慶鈴、立法委員劉櫂豪、台東林管處長吳昌祐、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷一起種下台灣原生種樹苗。

重頭戲是發放從「金城武樹」種子培育出來的600株小樹苗，大人、小孩大排長龍，還有外縣市民眾。來自台北的莊姓婦女說，為了搶到「金城武樹的後代」昨天就到台東，很開心如願，她會種在盆栽裡，吸收它的靈氣，能種多久就種多久。

郭姓小女生拿到幼苗興奮的請父母親幫忙拍照，她說，從現在開始要記錄金城武樹的小寶寶成長過程，也要和同學分享。

在現場發放樹苗的台東縣政府農業處長許家豪和立法委員劉櫂豪，期許大家領到金城武樹苗後好好照顧，希望這一代順利成長，往後還有二代、三代，代代繁衍不息。

許家豪說，縣政府農業處培育金城武樹苗只有2個月，所以每株都只有不到10公分高，種在白色方盆裡，民眾可以直接照料讓它茁壯，也可以換大盆種植變成茂盛的盆栽，庭院夠大的，可以地植成為大茄苳樹。

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台東縣政府農業處林務科長李志鵬說，茄苳樹很好照顧，領到的民眾稍微用心，都可以把金城武樹苗種的很好。

台東縣池上鄉伯朗大道農田旁的一棵茄冬樹，是數10年前吳姓農民種下，方便拴水牛也可乘涼休息，因藝人金城武拍片爆紅，現在成為台東縣的觀光指標性景點，每年春節湧入的遊客台東居冠。台東縣政府今天辦植樹節活動，發想培育金城武樹苗，發揚農民前人種樹、後人乘涼的無私精神，去年冬天撿拾種子培育樹苗，並於今天發送。（編輯：孫承武）1110312