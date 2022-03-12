陳其邁出席旗津振興活動 估搭船人數逾2萬5000人

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高雄市長陳其邁（前右3）12日和多名議員一同走訪旗津商圈，品嚐當地美食，盼為店家提振商機。陳其邁指出，疫情期間旗津每天搭船人數不到1萬人，但在旗津券助攻之下，12日預估將超過2萬5000人。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月12日

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）疫情期間重創旗津經濟，高雄市長陳其邁今天出席旗津FUN遊振興活動，他指出，疫情期間旗津每天搭船人數約不到1萬人，但今天在旗津券助攻之下，預估會超過2萬5000人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創高雄旗津經濟，陳其邁今天下午出席「一券在手 旗津FUN遊」振興活動，接受媒體聯訪指出，疫情期間旗津每天搭船人數約不到1萬人，但今天預估會超過2萬5000人。

陳其邁指出，市府為振興旗津觀光特別發行旗津券，從11日起發放至4月5日，市長可以掛保證旗津從過年到現在都沒有確診個案，非常安全，感謝旗津居民，和市民配合團結防疫，讓旗津能夠快速清零。

他表示，疫情期間旗津每天平均總搭船人數大概不到1萬人，但今天在旗津券助攻之下，預估會超過2萬5000人。也要鼓勵更多人來旗津消費，相信旗津在整個高雄可以說是世外桃源，像燈塔、沙灘還有風車公園等。

針對旗津券是否有重複領取問題，陳其邁回應，旗津券是要鼓勵大家來消費，所以市府其實從後台都能了解到重複領取的狀況，但個案不多。

陳其邁說，印象中從旗津券發行到現在已經超過5000多張，不過可以用到8月，所以其實還有一段時間配合觀光局的很多活動，也不要急著今天來，未來的時間禮拜一到禮拜天每天不斷電，都可以來旗津旅遊。（編輯：黃世雅）1110312