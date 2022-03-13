高雄推工業區減排、物流及運輸車定檢 改善空品

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高雄市政府宣布將針對市內5大工業區推動固定源減排專案，優先盤查各工業區產業排放特性及污染物種，透過落實加嚴標準、進廠深度查核及專家學者輔導改善等多項管制措施，加速業者減少排放。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高市府今天指出，為改善空氣品質，針對市內5大工業區排放特性推動減排，並加強輔導4大超商物流車、廢棄物運輸車等柴油車輛定檢，預計較去年減少污染物排放逾4000公噸。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，高市固定污染源及移動污染源占全高雄市空污來源2/3，為改善空氣品質，今年將再持續針對固定源及移動源，推動5大工業區減排及分批加強輔導柴油車輛定檢，預期較去年可分別減少污染物排放1198公噸及3356公噸。

環保局指出，今年將針對大發、林園、臨海、仁大及楠梓等5大工業區推動固定源減排專案，優先盤查各工業區產業排放特性及污染物種，透過落實加嚴標準、進廠深度查核及專家學者輔導改善等多項管制措施，加速業者減少排放。

其中，大發、林園及仁大工業區的主要指標污染物為氮氧化物與揮發性有機物，將要求工業區內相關業者針對設備元件、空污防制設備提升效率等進行改善，預計較去年減少455公噸污染物排放。

臨海工業區部分，將針對包含粒狀物、硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物等全物種的改善，預計較去年減少743噸污染物排放；楠梓科技產業園區方面，將針對揮發性有機物及異味，透過強化查核、專家輔導，減少改善異味陳情件數。

環保局指出，近年「宅經濟」與物流業蓬勃發展，柴油物流車怠速排煙易近距離影響空氣品質。今年規劃輔導7-11、全家、OK及萊爾富等4大超商柴油物流車輛，凡出廠滿5年以上柴油車，每年需完成排煙檢測合格。另將提供行動檢測站、授權8家柴油車定檢示範站，提供多元管道方便業者檢測。

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環保局表示，第1階段除輔導4大超商物流車外，也規劃分期輔導台糖等物流園區柴油車及廢棄物清除業者運輸車；第2階段也規劃輔導進出焚化廠的民間廢棄物清運車輛，建立業者養成車輛維修及保養觀念，定期實施排煙檢驗，預估輔導後可較去年減少污染物排放達3356公噸。

高雄市環保局長張瑞琿指出，高雄市空氣品質良率已連續2年突破8成，今年再持續針對不同污染源，推動各項空污減量及加嚴管制措施，期望更進一步改善高雄市的空氣品質。（編輯：戴光育）1110313