燈會作品移展旗津增觀光亮點 旗津券3天發逾1.5萬份

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為促進旗津觀光，高雄市政府觀光局在旗津海灘旁點亮藍色幽光，打造「旗津版藍眼淚」海岸，增添觀光亮點。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）為振興旗津經濟，高市府11日起發放「旗津券」，到今天中午已發放逾1萬5000份。市府表示已把部分2022台灣燈會作品移到旗津展出，也將陸續規劃音樂會等活動，拚復甦觀光。

因應旗津區觀光生意受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，高雄市政府推出振興活動，包含發放「旗津券」、將2022台灣燈會作品移師旗津展出等，並將陸續規劃音樂活動、沙灘排球賽等活動，盼復甦旗津經濟。

高雄市政府經發局說明，「旗津券」自11日起到4月5日發放，每天上午10時在鼓山輪渡站使用現金或電子票證搭渡輪到旗津的遊客，可獲得2張面額50元、共100元的旗津券，平日每天限量發放5000分；假日則另增在棧貳庫渡輪站、前鎮輪渡站，限量發放1萬份，使用期限到8月底。

旗津券發放後首個週末，經發局人員告訴中央社記者，11日到13日中午12點為止，旗津券發放數量已逾1萬5000份。高雄輪船公司總經理翁佳彬接受中央社記者電訪也表示，旗津券確實帶來乘船人潮，昨天旗津渡輪載客數共2萬1634人次，比上週六（5日）載客數增加8458人次。

觀光活動部分，市府觀光局表示，從3月25日起到8月底暑假，將連續推出精彩活動，規劃包含邀請在地樂團或藝人週末演出、舉辦全國沙灘排球賽及水上嘉年華，此外美食啤酒節和黑沙玩藝節等品牌活動也將陸續登場。

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此外，市府也增設升級沙灘排球、沙灘足球、衝浪、獨木舟、SUP等沙灘運動設施，並將多件2022台灣燈會作品移至旗津，包含燈會副燈「龍騰獻瑞」移到旗津廣濟宮；猶如「星際大戰」光劍拱門的「未來遊燈飾－光影振幅」也到旗津豐收廣場前；「光幻映像」則在旗津婚紗館前廣場，搭配整片的千頭木麻黃，成為新打卡點。觀光局並在旗津海灘旁點亮藍色幽光，打造「旗津版藍眼淚」海岸，增添觀光亮點。

為了宣傳振興活動，高雄捷運公司「輕軌少女隊」主題曲原唱凱伊（KAi）及高捷少女們也搭渡輪前往旗津，體驗用旗津券消費、騎協力車，到旗津老街享用紅豆牛奶冰、黑輪等美食後，也觀賞台灣燈會作品、踩水玩沙，再同賞浪漫夕陽。（編輯：陳仁華）1110313