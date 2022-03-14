江聰淵聲援烏克蘭 義賣紀念品10萬元捐專戶

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宜蘭市長江聰淵（右3）響應外交部發起人道救援烏克蘭的捐款及物資募集活動，拿出10件國際交流獲贈紀念品捐出義賣，獲得冠廷開發建設有限公司響應善舉，決定全數收購，同時委請宜蘭市公所協助將義賣款項新台幣10萬元，捐給賑災基金會烏克蘭專戶。（宜蘭市公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月14日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭市長江聰淵為響應外交部發起人道救援烏克蘭的捐款及物資募集活動，今天捐出與國際友人互訪獲贈的紀念品義賣，所得新台幣10萬元捐給賑災基金會開立的烏克蘭專戶。

宜蘭市公所發布新聞稿表示，聯合國難民署統計，烏克蘭難民數已超過200萬人，在前線捍衛家園的烏克蘭人民甘願拚盡一切捍衛民主，展現對民主、自由的強韌信念，國際民主社會以各種方式支持烏克蘭，與民主站在同一陣線，外交部也公布人道救援方式讓國人一同參與。

江聰淵提出要拿出10件國際交流獲贈紀念品捐出義賣時，獲得冠廷開發建設有限公司響應善舉，決定全數收購江聰淵提供紀念品，同時委請宜蘭市公所協助將義賣款項10萬元，捐給賑災基金會烏克蘭專戶。

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江聰淵表示，烏克蘭捍衛家園，堅守民主信念力抗到底，身為國際民主社會的一分子，也當參與國際援助烏克蘭的人道關懷行動，今天透過義賣希望能盡棉薄之力，幫助在戰火下流離失所難民，並盼拋磚引玉讓社會各界共同響應賑災捐款，向世界表達台灣可以幫忙Taiwan Can Help、宜蘭可以幫忙Yilan Can Help。

宜蘭市公所指出，為方便民眾捐贈物資，民眾可於17日下班前，將欲捐贈物資送至宜蘭市公所服務台，公所18日統一送至外交部，可捐贈物資有發熱衣、毛毯等共18項，物資必須全新包裝且使用效期至少6個月以上，請民眾踴躍參與此次捐贈行動。（編輯：方沛清）1110314